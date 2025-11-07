Walid Regragui s’exprime sur l’absence d’Achraf Hakimi

Walid Regragui a reconnu que la blessure d’Achraf Hakimi est survenue à un moment particulièrement délicat, à un mois et demi du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, espérant un retour rapide du latéral marocain sur les terrains.

Lors de la conférence de presse consacrée à l’annonce de la liste des Lions de l’Atlas pour les matchs face au Mozambique et à l’Ouganda, le sélectionneur national a déclaré : « Hakimi est un joueur essentiel sur le terrain comme dans le vestiaire. C’est un leader, et nous avons tous été très affectés par sa blessure mardi dernier».

Le coach a également révélé que le médecin de la sélection s’était rendu en France pour évaluer de près l’état de santé du joueur et coordonner les efforts avec le staff médical du PSG. « Nous avons un staff médical de très haut niveau et tout le monde se mobilise pour qu’Achraf soit prêt à temps pour la CAN », a-t-il précisé.

Regragui a d’ailleurs tenu à souligner les bonnes relations entre la Fédération royale marocaine de football et le PSG, assurant que les deux parties collaborent étroitement pour favoriser une récupération rapide et optimale du défenseur.

« Nous avons disputé quatre de nos derniers matchs sans Achraf. Nous pouvons gérer son absence. Noussair Mazraoui est son remplaçant naturel. C’est à lui de montrer son talent. Nous espérons qu’il sera au rendez-vous », a-t-il encore indiqué.

Le latéral droit du PSG sera indisponible plusieurs semaines en raison d’une entorse sévère de la cheville, contractée mardi dernier lors du match contre le Bayern Munich (1-2) en Ligue des champions.

Hakimi a été violemment taclé par le Colombien Luis Díaz au cours de cette rencontre, disputée pour le compte de la quatrième journée de la compétition européenne.

Les Lions de l’Atlas disputeront deux matchs amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda, respectivement les 14 et 18 novembre prochain au Grand Stade de Tanger (20h00), dans le cadre de leurs préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

N.M.