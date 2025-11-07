Sport
Maroc-Mozambique: plusieurs surprises dans la liste de Walid Regragui

Rédaction N7 novembre 2025 - 11:22

Walid Regragui a dévoilé, ce vendredi, la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda, dans le cadre des préparatifs pour la CAN 2025 prévue au Maroc.

Gardiens :

Yassine Bounou

Munir Muhammadi

El Mehdi Lahrar

Défense :

Mohamed Chibi

Nayeg Aguerd

Souffian El Karouani

Jawad El Yamiq

Adam Masina

Youssef Bellammari

Noussair Mazraoui

Ghanem Saiss

Milieu :

Bilal El Khannouss

Sofyan Amrabat

Azzedine Ounahi

Ismail Saibari

Neil El Aynaoui

Eliesse Benseghir

Oussama Targhaline

Attaque :

Brahim Diaz

Ayoub El Kaabi

Youssef En-Nesyri

Hamza Igamane

Ilias Akhomache

Chamseddine Talbi

Sofiane Diopp

Abdessamad Ezzalzouli

Soufiane Rahimi

N.M.


