Maroc-Mozambique: plusieurs surprises dans la liste de Walid Regragui
Walid Regragui a dévoilé, ce vendredi, la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda, dans le cadre des préparatifs pour la CAN 2025 prévue au Maroc.
Gardiens :
Yassine Bounou
Munir Muhammadi
El Mehdi Lahrar
Défense :
Mohamed Chibi
Nayeg Aguerd
Souffian El Karouani
Jawad El Yamiq
Adam Masina
Youssef Bellammari
Noussair Mazraoui
Ghanem Saiss
Milieu :
Bilal El Khannouss
Sofyan Amrabat
Azzedine Ounahi
Ismail Saibari
Neil El Aynaoui
Eliesse Benseghir
Oussama Targhaline
Attaque :
Brahim Diaz
Ayoub El Kaabi
Youssef En-Nesyri
Hamza Igamane
Ilias Akhomache
Chamseddine Talbi
Sofiane Diopp
Abdessamad Ezzalzouli
Soufiane Rahimi
N.M.