Officiel: le match Villarreal-Barça à Miami n’aura finalement pas lieu

Par LeSiteinfo avec MAP

La Ligue espagnole de football a annoncé l’annulation du projet de délocalisation à Miami (États-Unis) du match de championnat entre Villarreal et le FC Barcelone, initialement prévu le 20 décembre prochain.

« La Liga souhaite informer qu’à la suite de discussions avec le promoteur du match à Miami, ce dernier a annoncé sa décision d’annuler l’événement en raison de l’incertitude générée ces dernières semaines en Espagne », écrit l’instance dirigeante du football espagnol dans un communiqué.

Le FC Barcelone a déclaré « respecter » cette décision, tout en regrettant « l’occasion manquée de promouvoir l’image de la compétition sur un marché stratégique et générateur de nouvelles ressources pour l’ensemble des clubs ».

L’entraîneur de Villarreal, Marcelino, a, pour sa part, critiqué « un manque de respect envers les dirigeants, le club, les joueurs et les supporters ».

Le projet avait suscité une vive opposition ces derniers jours de plusieurs clubs espagnols et de joueurs, dont le Barcelonais Frenkie de Jong. À l’appel du Syndicat des joueurs espagnols (AFE), les équipes de Liga avaient d’ailleurs refusé de jouer les premières secondes de leurs matchs le week-end dernier pour marquer leur désaccord.

Bien que l’UEFA ait autorisé la tenue du match à Miami, tout en réaffirmant sa position « opposée » à la délocalisation de rencontres de championnat, l’initiative avait provoqué une large contestation parmi les clubs et les supporters européens.

Les billets pour la rencontre, qui devaient être mis en vente mardi après-midi, ont été « reportés indéfiniment », selon les organisateurs.

Le match Villarreal-FC Barcelone se jouera finalement le 21 décembre au stade de la Ceramica, enceinte habituelle du club de Villarreal.