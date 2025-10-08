Le FC Barcelone jouera bien un match de Liga à … Miami!

LaLiga a annoncé, mercredi, que la rencontre opposant Villarreal au FC Barcelone, comptant pour la 17ᵉ journée du championnat d’Espagne, se disputera le 20 décembre prochain au Hard Rock Stadium de Miami (États-Unis).

Dans un communiqué, l’instance dirigeante du football espagnol a qualifié cette décision de « pas historique », estimant qu’elle projette le championnat espagnol dans une nouvelle dimension, tout en précisant qu’il ne s’agit que « d’un seul match sur les 380 de la saison ».

Le président de LaLiga, Javier Tebas, a souligné que cette initiative a pour objectif de « rapprocher le football espagnol de sa base mondiale de supporters, sans porter atteinte à l’engagement envers les fans présents chaque semaine dans les stades espagnols ».

De son côté, le président de Villarreal, Fernando Roig, a estimé qu’il s’agit d’ »une opportunité historique pour continuer à grandir et renforcer la visibilité du club sur un marché aussi important que les États-Unis », annonçant par ailleurs des « mesures de compensation » pour les abonnés affectés par le déplacement du match.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s’est, pour sa part, félicité de cette décision, affirmant que le club « se réjouit de retrouver ses supporters aux États-Unis », y voyant « une occasion de consolider la présence du Barça sur un marché clé ».

LaLiga a précisé que cette initiative est le fruit de « plusieurs années de dialogue et de coordination » et qu’elle vise à « renforcer la croissance internationale du championnat, élargir sa base de fans et consolider sa position parmi les meilleures compétitions mondiales ».

Le Hard Rock Stadium de Miami, qui peut accueillir jusqu’à 65.000 spectateurs, sera le théâtre de cette affiche inédite. La prévente des billets débutera le 21 octobre, suivie de la mise en vente générale le 22 octobre.