Un ex-joueur du Barça annonce sa retraite à la fin de la saison

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 octobre 2025 - 22:18
Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur espagnol Jordi Alba a annoncé mardi qu’il mettrait un terme à sa carrière de footballeur professionnel à l’issue de la saison 2025 de Major League Soccer (MLS), qu’il dispute actuellement avec l’Inter Miami.

« Le moment est venu de clore une étape essentielle de ma vie. J’ai pris la décision de mettre fin à ma carrière à la fin de cette saison », a déclaré le latéral gauche de 36 ans dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

L’ancien joueur du FC Barcelone et de Valence a précisé prendre cette décision « avec conviction, plénitude et bonheur », soulignant qu’il quittait les terrains « après avoir tout donné, avec la passion et l’engagement qui l’ont toujours animé ».

Formé à l’Atlético Centro Hospitalense, Jordi Alba a porté successivement les couleurs du Nàstic de Tarragone, du Valence CF, du FC Barcelone et enfin de l’Inter Miami, son dernier club. Avec les Blaugrana, il a enrichi son palmarès de six championnats d’Espagne, cinq Coupes du Roi et une Ligue des champions.

Sous le maillot de la Roja, il a été sacré champion d’Europe en 2012 et a totalisé plus de 90 sélections, marquant notamment en finale de l’Euro contre l’Italie.

Son compatriote et coéquipier à l’Inter Miami, Sergio Busquets, qui a lui aussi récemment annoncé sa retraite, a salué le parcours d’Alba dans un message publié sur les réseaux sociaux.


