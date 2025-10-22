Sport

Ligue des champions: voici les matchs de ce mercredi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 octobre 2025 - 16:38
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le programme des rencontres de la 3e journée, de la phase de ligue, de la Ligue des champions prévues mercredi:

Mercredi 22 octobre (GMT+1):

(17h45) Galatasaray (TUR) – Bodoe/Glimt (NOR)

(17h45) Athletic Bilbao (ESP) – Qarabag (AZE)

(20h00) Sporting Portugal (POR) – Marseille (FRA)

(20h00) Monaco (FRA) – Tottenham (ENG)

(20h00) Real Madrid (ESP) – Juventus Turin (ITA)

(20h00) Atalanta Bergame (ITA) – Slavia Prague (CZE)

(20h00) Eintracht Francfort (GER) – Liverpool (ENG)

(20h00) Bayern Munich (GER) – Club Bruges (BEL)

(20h00) Chelsea (ENG) – Ajax Amsterdam (NED).

S.L


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 octobre 2025 - 16:38


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page