Ligue des champions: voici les matchs de ce mercredi
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici le programme des rencontres de la 3e journée, de la phase de ligue, de la Ligue des champions prévues mercredi:
Mercredi 22 octobre (GMT+1):
(17h45) Galatasaray (TUR) – Bodoe/Glimt (NOR)
(17h45) Athletic Bilbao (ESP) – Qarabag (AZE)
(20h00) Sporting Portugal (POR) – Marseille (FRA)
(20h00) Monaco (FRA) – Tottenham (ENG)
(20h00) Real Madrid (ESP) – Juventus Turin (ITA)
(20h00) Atalanta Bergame (ITA) – Slavia Prague (CZE)
(20h00) Eintracht Francfort (GER) – Liverpool (ENG)
(20h00) Bayern Munich (GER) – Club Bruges (BEL)
(20h00) Chelsea (ENG) – Ajax Amsterdam (NED).
