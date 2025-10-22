La légende du football Ronaldo revient sur le sacre du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien international brésilien Ronaldo Nazário a salué le sacre historique du Maroc au Mondial U20, assurant que le football marocain a offert au monde entier « une belle histoire à apprécier ».

« Évidemment, nous n’aimons pas perdre, mais face au Maroc, nous avons été dominés. Quand le football nous offre une histoire aussi belle que celle du Maroc, nous ne pouvons que l’apprécier », a confié la légende brésilienne dans une interview accordée à des médias espagnols.

La sélection brésilienne avait été battue par les Lionceaux de l’Atlas (2-1) lors du deuxième match de la phase de groupes.

Le Maroc a remporté, lundi, le titre mondial U20 en s’imposant face à l’Argentine (2-0) en finale, signant ainsi une performance historique qui confirme la montée en puissance du football marocain sur la scène internationale.