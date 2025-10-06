Liga: Ezzalzouli buteur face à l’Espanyol Barcelone (VIDEO)

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain du Betis Séville, Abdessamad Ezzalzouli, a largement contribué, dimanche, à la victoire de son équipe sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (2-1), lors d’un match comptant pour la 8ᵉ journée de La Liga.

Menés au score dès la 15ᵉ minute sur un but de Pol Lozano, les Andalous ont égalisé à la 52ᵉ grâce à Cucho Hernández.

L’attaquant marocain a ensuite porté l’estocade en inscrivant le but de la victoire, offrant ainsi à son équipe trois points précieux.

Servi par Pablo Fornals, Abde a mystifié la défense des Pericos avant de battre le gardien Marko Dmitrovic d’un tir croisé du gauche.

Revenu en grande forme après une longue absence, Ezzalzouli, qui avait affirmé vouloir réaliser sa meilleure saison, semble bien parti pour tenir parole.

