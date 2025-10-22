Futsal. Vidéo : la reprise de volée extraordinaire d’Ismail Amazal face à l’Espagne

Lors du match amical de futsal opposant le Maroc à l’Espagne, Ismail Amazal a illuminé la rencontre d’un geste de grande classe. L’international marocain a inscrit un but exceptionnel en reprise de volée, salué aussi bien par le public que par les commentateurs.

Sur une passe aérienne parfaitement dosée, Amazal, placé à l’entrée de la surface, n’a pas hésité une seconde : il a décoché une volée puissante. Un pur bijou technique, digne des plus belles affiches internationales.

Ce chef-d’œuvre est venu ponctuer un match intense et équilibré, où les deux sélections se sont neutralisées sur le score de 3-3.