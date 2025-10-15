Barça : De Jong prolonge son bail

Âgé de 28 ans, De Jong avait rejoint le Barça en 2019 en provenance de l’Ajax Amsterdam. Il entame ainsi sa septième saison sous les couleurs blaugrana, avec lesquelles il a remporté deux titres de champion d’Espagne et deux Coupes du Roi.

Souvent critiqué à ses débuts, l’international néerlandais s’est imposé comme un pilier du milieu de terrain barcelonais, particulièrement sous la houlette de l’entraîneur allemand Hansi Flick.

Selon des médias espagnols, De Jong a consenti une baisse de salaire dans le cadre de cette prolongation. Son nouveau contrat inclut une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros.

S.L