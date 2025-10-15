Sport
Barça : De Jong prolonge son bail
Par LeSiteinfo avec MAP
Le milieu de terrain néerlandais, Frenkie de Jong, a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2029, a annoncé mercredi le club catalan.
Âgé de 28 ans, De Jong avait rejoint le Barça en 2019 en provenance de l’Ajax Amsterdam. Il entame ainsi sa septième saison sous les couleurs blaugrana, avec lesquelles il a remporté deux titres de champion d’Espagne et deux Coupes du Roi.
Souvent critiqué à ses débuts, l’international néerlandais s’est imposé comme un pilier du milieu de terrain barcelonais, particulièrement sous la houlette de l’entraîneur allemand Hansi Flick.
Selon des médias espagnols, De Jong a consenti une baisse de salaire dans le cadre de cette prolongation. Son nouveau contrat inclut une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros.
S.L