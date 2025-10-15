Sport

Barça : De Jong prolonge son bail

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 octobre 2025 - 16:45
Par LeSiteinfo avec MAP

 Le milieu de terrain néerlandais, Frenkie de Jong, a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2029, a annoncé mercredi le club catalan.

Âgé de 28 ans, De Jong avait rejoint le Barça en 2019 en provenance de l’Ajax Amsterdam. Il entame ainsi sa septième saison sous les couleurs blaugrana, avec lesquelles il a remporté deux titres de champion d’Espagne et deux Coupes du Roi.

Souvent critiqué à ses débuts, l’international néerlandais s’est imposé comme un pilier du milieu de terrain barcelonais, particulièrement sous la houlette de l’entraîneur allemand Hansi Flick.

Selon des médias espagnols, De Jong a consenti une baisse de salaire dans le cadre de cette prolongation. Son nouveau contrat inclut une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros.

S.L


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 octobre 2025 - 16:45


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page