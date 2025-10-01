Le PSG d’Achraf Hakimi arrache la victoire face au Barça

Le PSG s’est imposé ce mercredi (1-2) face au Barça au stade Lluís Companys, en marge de la 2ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le Barça a été le premier à prendre l’initiative, multipliant les offensives pour ouvrir le score. Ses efforts ont été récompensés à la 19ᵉ minute, lorsque Ferran Torres a trouvé le chemin des filets, après une action initiée par Lamine Yamal. L’égalisation des Parisiens est intervenue à la 38ᵉ minute grâce à Senny Mayulu.

En seconde période, le PSG s’est montré plus dominateur, notamment après les changements opérés par Luis Enrique. Le Marocain Achraf Hakimi s’est particulièrement illustré par ses interventions défensives et ses montées offensives. C’est d’ailleurs lui qui a initié une contre-attaque fulgurante, ponctuée par une passe décisive pour Gonçalo Ramos, auteur du but de la victoire à la 90e minute de jeu.

N.M.