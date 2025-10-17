Mondial 2026: plus d’un million de billets vendus lors des préventes Visa

Par LeSiteinfo avec MAP

À plus de huit mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026 de football, les préventes Visa, lancées mi-septembre, ont permis la vente de plus d’un million de billets à des supporters de 212 pays et territoires, un record qui témoigne d’une ferveur internationale autour d’une édition hors norme, a indiqué la FIFA jeudi.

Les habitants des États‑Unis, du Canada et du Mexique, pays hôtes de la compétition, figurent en tête des acheteurs, suivis par des supporters d’Angleterre, d’Allemagne, du Brésil, d’Espagne, de Colombie, d’Argentine et de France, qui complètent le classement des dix premières nations en termes de ventes, précise la FIFA dans un communiqué.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, cité dans le communiqué, s’est réjoui de cet engouement, saluant ce succès comme une preuve de l’enthousiasme mondial suscité par ce qui s’annonce comme la Coupe du Monde « la plus ambitieuse et inclusive de l’histoire ».

Les supporters qui n’ont pas pu bénéficier des préventes Visa auront une nouvelle chance dès le 27 octobre, lors de la première phase de vente publique. Au total, les 104 matches seront proposés à la vente, via des billets individuels, des formules par stade ou par équipe.

Parallèlement, une plateforme officielle de revente est déjà accessible sur FIFA.com/tickets pour les détenteurs éligibles, afin de sécuriser les transactions et limiter la revente non autorisée. Pour les résidents mexicains, une solution de revente conforme aux régulations locales sera également disponible.

La FIFA rappelle à tous les passionnés qu’il est essentiel de n’acheter que via le canal officiel (FIFA.com/tickets), afin d’éviter l’achat de billets non valides ou frauduleux, notamment ceux proposés hors circuit officiel.

S.L