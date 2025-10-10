Enseignement: voici les dates des prochaines vacances scolaires au Maroc

A la Une

Les élèves et les enseignants bénéficieront de premières vacances scolaires de l’année 2025-2026 dès le mois prochain, pour une durée de huit jours.

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a récemment publié une circulaire ministérielle relative à l’organisation de l’année scolaire, comprenant le calendrier des vacances pour le primaire, le collège et le lycée.

Selon cette liste, les premières vacances auront lieu du dimanche 19 octobre au dimanche 26 octobre 2025. Les deuxièmes vacances sont prévues du dimanche 7 décembre au dimanche 14 décembre 2025.

Les vacances de la fin du semestre s’étaleront du dimanche 25 janvier au dimanche 1er février 2026, tandis que les troisièmes vacances auront lieu du dimanche 15 mars au dimanche 22 mars 2026.

Enfin, les quatrièmes vacances se tiendront du 3 au 10 mai 2026.

Pour rappel, voici la liste officielle des vacances pour l’année scolaire 2025-2026:

-Premières vacances: du dimanche 19 octobre au dimanche 26 octobre 2025 (8 jours)

-Marche Verte : le jeudi 6 novembre 2025 (Un jour).

– Fête de l’Indépendance: le mardi 18 novembre 2025 (Un jour)

-Deuxièmes vacances: du dimanche 7 décembre au dimanche 14 décembre 2025 (8 jours).

– Nouvel an : le jeudi 1er janvier 2026 (Un jour)

-Manifeste de l’Indépendance : le dimanche 11 janvier 2026 (Un jour).

– Nouvel an amazigh : le mercredi 14 janvier 2026 (Un jour)

-Vacances de la fin du semestre: du dimanche 25 janvier au dimanche 1er février 2026 (8 jours)

-Troisièmes vacances: du dimanche 15 mars au dimanche 22 mars 2026 (8 jours).

-Aïd Al-Fitr : du 29 Ramadan au 2 Chaoual 1447 (Trois ou quatre jours)

-Fête du travail : le vendredi 1er mai 2026

-Quatrièmes vacances : du dimanche 3 mai au dimanche 10 mai 2026 (8 jours)

-Aïd Al Adha: du 9 au 11 Dou Al Hija 1447 (3 jours)

N.M.