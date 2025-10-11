Le WAC veut repousser la fermeture de «Donor»

Le Wydad de Casablanca cherche à repousser la fermeture du stade Mohammed V afin d’y disputer le derby face au Raja.

Les dirigeants du WAC souhaitent en effet tenir une réunion avec la Sonarges et le Conseil de la ville pour demander un report des travaux de maintenance de la pelouse, prévus à partir de mercredi prochain, avant la remise du stade à la Confédération africaine de football en vue de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

En plus du derby, le club souhaite également accueillir Asante Kotoko SC au stade Mohammed V le 25 octobre, pour le match retour des seizièmes de finale de la Coupe de la CAF.

A noter que cette nouvelle fermeture du stade Mohammed V a suscité la colère des supporters des deux clubs casablancais, dénonçant une situation récurrente qui les prives d’un stade fixe ces dernières saisons.