Wydad-Raja : le derby n’aura pas lieu au complexe Mohammed V !

La Sonarges a annoncé au Wydad et au Raja de Casablanca que le derby qui opposera les deux clubs en marge de la 5ème journée de la Botola n’aura pas lieu au complexe Mohammed V.

Dans une correspondance adressée aux Rouge et aux Verts, la société indique que le complexe fermera ses portes le 15 octobre prochain au lieu du 20 novembre, date initialement prévue pour la remise du stade à CAF.

Le stade fera en effet l’objet de nouveaux travaux de réaménagement avant d’être livré à la Confédération, un mois avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.

Suite à cette décision inattendue, le Wydad et le Raja devront disputer leurs matchs au stade Larbi Zaouli, comme la saison passée, en attendant la détermination du stade qui accueillera le derby.

Si le match Wydad-Raja est programmé au stade Larbi Zaouli, il pourrait se dérouler à huis clos pour des raisons de sécurité.

