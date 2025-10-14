Le complexe Mohammed V accueille trois matchs avant sa fermeture

Le complexe Mohammed V de Casablanca accueillera trois matchs avant sa fermeture pour rénover la pelouse, en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Après le report de la date initiale de fermeture, le stade abritera le match Wydad-Asante Kotoko le vendredi 24 octobre, comptant pour le retour des seizièmes de finale de la Coupe de la CAF.

Le samedi 25 octobre, «Donor» accueillera la rencontre Raja-Olympique Dcheira, à 18h, dans le cadre de la 6e journée de la Botola.

Le très attendu derby entre le Wydad et le Raja, en marge de la 5e journée, aura lieu le mercredi 29 octobre à 20h. Ce sera le dernier match disputé avant la fermeture du stade.

A noter qu’une nouvelle pelouse adaptée aux saisons d’automne et d’hiver sera mise en place, une opération qui durera environ six semaines. Le complexe Mohammed V accueillera ensuite des matchs des groupes A et B de la CAN 2025 ainsi que des rencontres à élimination directe.

N.M.