Mondial 2026 : voici les 28 nations déjà qualifiées

Par LeSiteinfo avec MAP

Plusieurs nations se sont qualifiées mardi pour la coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), la première organisée dans un format élargi à 48 équipes.

Le point sur les 28 nations déjà qualifiées:

. Pays hôtes, qualifiés d’office:

Etats-Unis, Canada et Mexique (3)

. Les autres nations qualifiées:

Zone Asie (AFC): Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Arabie Saoudite (8)

Zone Océanie (OFC): Nouvelle-Zélande (1)

Zone Amérique du Sud (Conmebol): Argentine, Brésil, Colombie, Equateur, Paraguay, Uruguay (6)

Zone Afrique (CAF): Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d’Ivoire (9)

Zone Europe (UEFA): Angleterre (1)

(Note: le Cap-Vert, l’Ouzbékistan et la Jordanie disputeront l’été prochain la première phase finale de Coupe du monde de leur histoire)

. Mode d’emploi

Les 48 nations participantes seront réparties en douze poules de quatre équipes dont les deux premières seront directement qualifiées pour les 16e de finale, inédits dans l’histoire de la Coupe du monde. Les huit meilleures troisièmes compléteront le tableau.

Le match d’ouverture est programmé le 11 juin 2026 au stade Azteca de Mexico. La finale aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium, dans le Grand New York.

Seize stades accueilleront les matches de la compétition (onze aux Etats-Unis, trois au Mexique et deux au Canada).

. Les 16 villes hôtes

Etats-Unis: Kansas City, Boston, Grand New York, Seattle, Philadelphie, Atlanta, San Francisco, Los Angeles, Miami, Dallas, Houston

Mexique: Monterrey, Mexico, Guadalajara

Canada: Vancouver, Toronto