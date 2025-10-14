Sport

Qualif. Mondial 2026: le point sur la zone Europe

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)14 octobre 2025 - 22:45
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le point sur les qualifications de la zone Europe pour la Coupe du monde 2026 de football à l’issue des matches joués mardi:

Groupe E

Espagne – Bulgarie 4 – 0

Turquie – Géorgie 4 – 1

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Espagne 12 4 4 0 0 15 0 15

2. Turquie 9 4 3 0 1 13 10 3

3. Géorgie 3 4 1 0 3 6 9 -3

4. Bulgarie 0 4 0 0 4 1 16 -15

Reste à jouer:

Groupe F

Portugal – Hongrie 2 – 2

Irlande – Arménie 1 – 0

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Portugal 10 4 3 1 0 11 4 7

2. Hongrie 5 4 1 2 1 8 7 1

3. Irlande 4 4 1 1 2 4 5 -1

4. Arménie 3 4 1 0 3 2 9 -7

Reste à jouer:

Groupe I

Italie – Israël 3 – 0

Estonie – Moldavie 1 – 1

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Norvège 18 6 6 0 0 29 3 26

2. Italie 15 6 5 0 1 18 8 10

3. Israël 9 7 3 0 4 15 19 -4

4. Estonie 4 7 1 1 5 7 17 -10

5. Moldavie 1 6 0 1 5 4 26 -22

Reste à jouer:

Groupe K

Lettonie – Angleterre 0 – 5

Andorre – Serbie 1 – 3

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Angleterre 18 6 6 0 0 18 0 18 QUALIFIÉE

2. Albanie 11 6 3 2 1 6 3 3

3. Serbie 10 6 3 1 2 7 7 0

4. Lettonie 5 7 1 2 4 4 13 -9

5. Andorre 1 7 0 1 6 3 15 -12

Reste à jouer: 16/11 (18h00) Serbie – Lettonie

S.L.


