Qualif. Mondial 2026: le point sur la zone Europe
Voici le point sur les qualifications de la zone Europe pour la Coupe du monde 2026 de football à l’issue des matches joués mardi:
Groupe E
Espagne – Bulgarie 4 – 0
Turquie – Géorgie 4 – 1
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Espagne 12 4 4 0 0 15 0 15
2. Turquie 9 4 3 0 1 13 10 3
3. Géorgie 3 4 1 0 3 6 9 -3
4. Bulgarie 0 4 0 0 4 1 16 -15
Reste à jouer:
Groupe F
Portugal – Hongrie 2 – 2
Irlande – Arménie 1 – 0
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Portugal 10 4 3 1 0 11 4 7
2. Hongrie 5 4 1 2 1 8 7 1
3. Irlande 4 4 1 1 2 4 5 -1
4. Arménie 3 4 1 0 3 2 9 -7
Reste à jouer:
Groupe I
Italie – Israël 3 – 0
Estonie – Moldavie 1 – 1
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Norvège 18 6 6 0 0 29 3 26
2. Italie 15 6 5 0 1 18 8 10
3. Israël 9 7 3 0 4 15 19 -4
4. Estonie 4 7 1 1 5 7 17 -10
5. Moldavie 1 6 0 1 5 4 26 -22
Reste à jouer:
Groupe K
Lettonie – Angleterre 0 – 5
Andorre – Serbie 1 – 3
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Angleterre 18 6 6 0 0 18 0 18 QUALIFIÉE
2. Albanie 11 6 3 2 1 6 3 3
3. Serbie 10 6 3 1 2 7 7 0
4. Lettonie 5 7 1 2 4 4 13 -9
5. Andorre 1 7 0 1 6 3 15 -12
Reste à jouer: 16/11 (18h00) Serbie – Lettonie
S.L.