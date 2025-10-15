Sport

Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 octobre 2025 - 09:04
Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans la légende du football mondial en devenant, mardi, à 40 ans, le meilleur buteur de l’histoire des qualifications de la Coupe du monde, grâce à un doublé inscrit face à la Hongrie, portant son total à 41 réalisations.

Le quintuple Ballon d’Or, qui partageait jusqu’alors ce record avec le Guatémaltèque Carlos Ruiz, auteur de 39 buts en éliminatoires, a ouvert le score à la 22e minute, en reprenant dans les six mètres un centre tendu de Nelson Semedo, avant de doubler la mise sur penalty dans le temps additionnel de la première période (45+3).

Remplacé à la 78e minute, alors que le Portugal menait encore 2-1 et semblait filer vers la qualification pour le Mondial-2026, la star d’Al-Nassr a finalement vu les espoirs portugais retardés.

Le capitaine hongrois Dominik Szoboszlai a égalisé dans le temps additionnel (90+1, 2-2), repoussant l’échéance d’une éventuelle qualification portugaise.


