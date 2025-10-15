Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans la légende du football mondial en devenant, mardi, à 40 ans, le meilleur buteur de l’histoire des qualifications de la Coupe du monde, grâce à un doublé inscrit face à la Hongrie, portant son total à 41 réalisations.

Le quintuple Ballon d’Or, qui partageait jusqu’alors ce record avec le Guatémaltèque Carlos Ruiz, auteur de 39 buts en éliminatoires, a ouvert le score à la 22e minute, en reprenant dans les six mètres un centre tendu de Nelson Semedo, avant de doubler la mise sur penalty dans le temps additionnel de la première période (45+3).

Remplacé à la 78e minute, alors que le Portugal menait encore 2-1 et semblait filer vers la qualification pour le Mondial-2026, la star d’Al-Nassr a finalement vu les espoirs portugais retardés.

Le capitaine hongrois Dominik Szoboszlai a égalisé dans le temps additionnel (90+1, 2-2), repoussant l’échéance d’une éventuelle qualification portugaise.