Sport

Casablanca : ce qu’il en est vraiment de la fermeture du Complexe Mohammed V

Rédaction M26 septembre 2025 - 19:37

Karim Glaibi, membre du Conseil de la ville de Casablanca et de la commission de suivi du complexe Mohammed V, a démenti les rumeurs concernant une éventuelle fermeture prochaine du stade Mohammed V.

Dans une lettre adressée à Le Site Info Sport, Karim Glaibi a affirmé que toutes les informations circulant à ce sujet ne sont que de simples rumeurs, dénuées de tout fondement.

Plus tôt dans la journée de ce vendredi, certains rapports avaient indiqué que le complexe Mohammed V serait fermé à partir du 9 novembre prochain, juste après le début de la trêve internationale prévue du 10 au 18 novembre, afin d’y réaliser des travaux de réfection avant sa mise à disposition de la Confédération africaine de football (CAF), en vue d’accueillir la Coupe d’Afrique des Nations programmée du 21 décembre au 18 janvier prochains.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction M26 septembre 2025 - 19:37


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page