Casablanca : ce qu’il en est vraiment de la fermeture du Complexe Mohammed V

Karim Glaibi, membre du Conseil de la ville de Casablanca et de la commission de suivi du complexe Mohammed V, a démenti les rumeurs concernant une éventuelle fermeture prochaine du stade Mohammed V.

Dans une lettre adressée à Le Site Info Sport, Karim Glaibi a affirmé que toutes les informations circulant à ce sujet ne sont que de simples rumeurs, dénuées de tout fondement.

Plus tôt dans la journée de ce vendredi, certains rapports avaient indiqué que le complexe Mohammed V serait fermé à partir du 9 novembre prochain, juste après le début de la trêve internationale prévue du 10 au 18 novembre, afin d’y réaliser des travaux de réfection avant sa mise à disposition de la Confédération africaine de football (CAF), en vue d’accueillir la Coupe d’Afrique des Nations programmée du 21 décembre au 18 janvier prochains.