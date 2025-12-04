Tirage au sort Mondial 2026: à quelle heure et sur quelle chaîne ?

À six mois de la Coupe du monde de football 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la FIFA procédera vendredi à Washington au tirage au sort de la phase de groupes.

La cérémonie, prévue à partir de 12H00 heure locale (18H00 GMT+1), se déroulera au prestigieux Kennedy Center de Washington en présence du président américain Donald Trump, de chefs d’Etats et de gouvernement, ainsi que des représentants des Fédérations de football des pays qualifiés.

Les 48 équipes participant au Mondial sont réparties en quatre chapeaux, qui correspondent à leur classement FIFA. Le Maroc, premier pays arabe et africain à atteindre le stade des demi-finales de la Coupe du monde en 2022, figure dans un chapeau 2 particulièrement relevé aux côtés de nations telles que la Croatie, la Colombie, l’Uruguay, le Japon ou encore le Sénégal.

Selon les modalités de la FIFA, les quatre premières équipes au classement mondial, l’Espagne, l’Argentine, la France et l’Angleterre, sont toutes placées dans le premier chapeau avec les trois pays hôtes, et elles ne pourront pas se rencontrer avant les demi-finales si elles terminent premières de leurs groupes.

Le tirage au sort commencera avec les 12 équipes du chapeau 1, toutes réparties dans les groupes de A à L. La procédure se poursuivra ensuite avec les chapeaux 2, 3 et 4, dans cet ordre.

Si le tirage au sort détermine l’identité des équipes qui s’affronteront durant la phase de groupes, le calendrier des matchs mis à jour, comprenant notamment les stades et les horaires des coups d’envoi, sera confirmé le samedi 6 décembre, a fait savoir la FIFA.

« La procédure de programmation des matchs qui fait suite au tirage au sort vise à offrir les meilleures conditions possibles à toutes les équipes mais aussi, autant que faire se peut, à permettre aux supporters du monde entier de suivre en direct les rencontres de leurs favoris malgré les différents fuseaux horaires », ajoute la FIFA.

Comme lors des éditions précédentes, des contraintes géographiques s’appliqueront : un seul représentant par confédération pourra figurer dans chaque groupe, à l’exception de l’UEFA, qui comptera 16 équipes et pourra donc être représentée par deux sélections par groupe. Chaque groupe devra néanmoins comporter au moins une équipe européenne.

Pour garantir l’équilibre sportif, les quatre meilleures équipes du classement mondial feront l’objet d’une répartition particulière entre les deux tableaux menant aux demi-finales. L’Espagne (1re) et l’Argentine (2e) seront placées dans des tableaux opposés, tout comme la France (3e) et l’Angleterre (4e), afin d’éviter toute confrontation avant la finale, sous réserve qu’elles terminent en tête de leur groupe.

Voici la composition des chapeaux :

Chapeau 1 : France, Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie

Chapeau 3 : Arabie Saoudite, Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs des barrages intercontinentaux 1 et 2.

Vous pouvez suivre le tirage au sort sur Arryadia, Fox Sport TV et M6.