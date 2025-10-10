Raja S.A. lève 150 MDH et officialise la prise de participation de Ports4Impact

Raja Club Athletic Société Anonyme (Raja S.A.) annonce la finalisation de son augmentation de capital et la réalisation définitive de la prise de participation de Ports4lmpact à hauteur de 60 % du capital de Raja S.A., et ce conformément au protocole d’investissement signé le 02 août 2025 entre les deux parties.

Cette opération a été concrétisée à la suite de la souscription par Ports4lmpact à une augmentation de capital réservée d’un montant global de 150 millions de dirhams, dont

80 millions de dirhams ont été libérés à ce jour. Elle fait également suite à la clôture de l’apport en nature réalisé par Raja Club Athletic Association, jalon décisif de la transformation en société anonyme. À l’issue de cette transaction, le capital social de Raja S.A. s’élève désormais

à 250 millions de dirhams.

Cette opération marque une étape historique dans la transformation et la structuration du modèle économique du club et fait de Raja S.A. la première société sportive au Maroc, tant par son niveau de capitalisation que par le degré d’opérationnalisation de son projet.

Jawad Ziyat, Président de Raja Club Athletic Association:“ Cette transformation ouvre une nouvelle ère pour le club. L’objectif est de rompre avec les cycles d’instabilité et de bâtir un cadre de gestion pérenne, aligné sur une ambition sportive claire : du centre de formation à l’équipe première, performer et gagner durablement.”

Driss Agoujjim, Président de Ports4lmpact et Président du Conseil d’administration de Raja

S.A. :“ Nous réitérons notre engagement pour accompagner le club dans sa dynamique de transformation et de structuration. Cette étape s’inscrit dans une orientation claire : reconstruire, renforcer, et faire rayonner le club’’