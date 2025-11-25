Ce que l’on sait sur la blessure d’Osame Sahraoui

Jaafar Sahraoui, le père d’Osame Sahraoui, s’est exprimé sur la blessure dont souffre le joueur marocain du LOSC. Dimanche dernier, Sahraoui n’a pas pu poursuivre le match face au Paris FC et a dû quitter la pelouse à la 72ème minute de jeu.

Dans une déclaration accordée à Le Site Info Sport, son père a indiqué qu’Osame souffre d’une pubalgie, une blessure qui nécessite un programme de repos strict et un sommeil suffisant.

Interrogé sur la possibilité de voir son fils disputer le prochain match de Ligue Europa prévu jeudi contre le Dinamo Zagreb, il a répondu : « Dieu seul le sait… tout dépendra de la manière dont Osame réagit au traitement. L’essentiel est qu’il se repose pour retrouver sa forme ».

De son côté, l’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, avait confirmé que la blessure causait de fortes gênes au joueur. « Osame ressent une douleur au niveau de l’aine depuis quelque temps. Et la douleur s’est intensifiée récemment», a précisé le coach.

À noter que de plus en plus de jeunes joueurs souffrent, ces derniers mois, de pubalgie , à l’instar de Lamine Yamal, Mastantuono ou encore Nico Williams. Selon les spécialistes, cette blessure est souvent liée à une charge physique trop importante sur des corps dont la musculature n’est pas encore totalement arrivée à maturité.

H.A.