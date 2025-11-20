Maroc-Brésil: où et quand voir le match ? (Mondial U17)

Le sélectionneur national, Nabil Baha, a affirmé, jeudi à Doha, que les joueurs de l’équipe nationale sont prêts à affronter le Brésil et faire un résultat positif, en match des quarts de finale de la Coupe du monde U17, prévu vendredi au terrain n° 7 de l’Aspire Zone à Doha (16h45 GMT+1).

Dans une déclaration à la presse en marge de la séance d’entraînement des Lionceaux de l’Atlas effectuée au terrain n°2 du stade Al Thumama, Baha a souligné que « le groupe est avide de jouer contre le Brésil et gagner ce match décisif pour la suite de notre parcours dans cette compétition ».

Revenant sur l’absence de certains joueurs, à l’instar de Elyes El Hidaoui, suspendu, le coach a indiqué que « nous disposons sur le banc de joueurs polyvalents qui peuvent remplacer ceux qui sont absents ».

« Nous sommes prêts à parer à tout imprévu comme une blessure ou une suspension par ce que nous avons préparé tous les scénarios pour faire un bon match contre le Brésil », a-t-il expliqué.

« Les joueurs se sont adaptés au peu de jours de repos entre les matchs et ils ont très bien récupéré », a-t-il noté, ajoutant que « quand ils gagnent un match, ils sont plus positifs et ont plus d’envie d’entamer la prochaine rencontre ».

La rencontre sera retransmise sur Arryadia TNT, beIN Sports et la plateforme FIFA+.

S.L.