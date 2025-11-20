Sacre d’Achraf Hakimi : le PSG met en avant la destination Maroc (VIDEO)

A la Une

Le PSG a saisi l’occasion du sacre africain d’Achraf Hakimi pour mettre en avant la destination Maroc sur ses réseaux sociaux.

Le club parisien a diffusé, sur Instagram et Facebook, une courte vidéo mêlant des images de paysages marocains et de sites touristiques emblématiques à des séquences mettant en lumière son latéral droit, fraîchement couronné Ballon d’Or africain.

En l’espace de trente minutes, le clip avait déjà été visionné par près de quarante mille internautes, témoignant de l’intérêt suscité par l’initiative.

Rappelons que l’international marocain a été sacré meilleur joueur africain, lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, organisée mercredi soir à Rabat. Hakimi a remporté en 2025 la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Super Coupe d’Europe.

Il a été l’un des artisans de la qualification remarquable des Lions de l’Atlas à la prochaine coupe du monde 2026.

N.M.