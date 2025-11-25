Mondial 2026 : la FIFA sanctionne la Pologne

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération polonaise de football (PZPN) a annoncé, mardi, avoir été condamnée par la FIFA à payer 40.500 francs suisses (environ 43.000 euros), à cause des incidents de jets de fusées éclairantes, lors du match contre les Pays-Bas, comptant pour les qualifications pour le Mondial 2026 de football.

« La PZPN a été sanctionnée par la FIFA à cause de l’interruption du match contre les Pays-Bas à la 58ème minute, pour atteinte à l’ordre et à la sécurité », a indiqué le secrétaire général de la Fédération, Lukasz Wachowski.

Les supporters de l’Association « To My Polacy » (Nous sommes Polonais), l’un des plus fervents groupes de supporters de la sélection nationale polonaise, avaient lancé une douzaine de fusées éclairantes sur le terrain lors du match, qui a eu lieu le 14 novembre, précise le responsable de la PZPN, qui condamne ce genre de comportements.

« To My Polacy » a, quant à elle, expliqué que le jet des fusées sur le terrain était une forme de protestation contre le refus des autorités de laisser déployer un tifo représentant un aigle couronné sur fond blanc et rouge avec l’inscription « Au combat, Pologne ! ».

La FIFA avait infligé, début novembre, une amende de 39.500 francs suisse à la PZPN, pour le comportement des supporters polonais lors du match à l’extérieur contre la Lituanie, lors des qualifications pour le Mondial 2026. Il s’agissait d’une sanction pour « usage de feux d’artifices, de gestes et de messages inappropriés lors d’un événement sportif « .

S.L.