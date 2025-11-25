Tibu Africa officiellement sélectionnée par l’UEFA Foundation for Children

Tibu Africa a été officiellement sélectionnée par l’UEFA Foundation for Children dans son nouvel appel à projets international 2026. Une distinction majeure obtenue parmi des organisations du monde entier engagées pour l’inclusion sociale par le sport.

« Cette sélection est bien plus qu’un financement : c’est une reconnaissance internationale de l’impact éducatif, social et territorial que le Maroc génère à travers le sport, en parfaite cohérence avec la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, plaçant la jeunesse, le développement humain et l’égalité des chances au centre des priorités nationales », indique un communiqué de Tibu Africa.

Cette année, le comité de sélection de l’UEFA Foundation for Children a appliqué un processus très rigoureux, analysant l’innovation, la viabilité, la transparence et la capacité de transformation sociale des projets candidats, fait-on savoir.

La présence de figures emblématiques du football et de l’engagement social comme Luís Figo, Ivan Rakitić et Gabriella Csányi, nouvellement nommés au Board de la Fondation, illustre le sérieux, l’exigence et l’ambition qui entourent les projets retenus, indique-t-on.

« Grâce à cette confiance, nous allons accélérer l’extension du programme ‘Génération Sportive’ au sein des territoires du Royaume du Maroc et dans d’autres pays tels que la Tunisie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Lybie, afin de : créer des espaces sportifs et éducatifs accessibles aux enfants renforcer l’inclusion des filles et des jeunes en situation de handicap ; développer les compétences de vie, de citoyenneté et de santé ; faire du sport un levier d’apprentissage, de leadership et de réussite », conclut le communiqué.

S.L.