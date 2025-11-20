Mondial U-17 (quarts de finale) : ce qu’il faut savoir avant Maroc-Brésil

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale du Maroc des moins de 17 ans affronte, vendredi au terrain n° 7 de l’Aspire Zone à Doha, son homologue brésilienne aux quarts de finale de la Coupe du monde de football, dans un match en tête d’affiche de cette phase.

Qualifiés aux dépens du Mali (3-2) aux 8es de finale, les Lionceaux de l’Atlas auront l’opportunité face au Brésil de confirmer leur bonne forme reprise depuis leur victoire écrasante contre la Nouvelle-Calédonie par 16 à 0 en phase de groupes.

Abordant le duel contre le Brésil, le sélectionneur national Nabil Baha avait indiqué, à l’issue du match contre le Mali, que « la Seleçao est une bonne sélection avec de bons joueurs», affirmant que « l’effectif de l’équipe nationale est composé de joueurs qui ont de la qualité et qui sont capables de faire la différence ».

De son côté, Ismail Al Aoud a fait savoir que « le Brésil est une bonne équipe avec une grande histoire, mais nous allons procéder à l’analyse de ses forces et faiblesses pour décrocher le billet de qualification au dernier carré», soulignant que « nous sommes confiants et nous n’épargnerons aucun effort afin de ramener le titre au Maroc».

Une volonté affichée et assumée de la part de l’équipe nationale du Maroc pour continuer son parcours remarquable au Mondial face au Brésil qui s’est qualifié aux quarts en disposant de la France aux tirs au but.

Un match contre les Bleuets que la Seleção a bien failli perdre, car elle était en effet menée 1-0 jusqu’à la 89e minute de jeu, avant d’égaliser et de s’imposer aux tirs au but par 4 à 3.

L’autre représentant du continent africain dans cette compétition, le Burkina Faso a validé sa qualification pour les quarts de finale après sa victoire 5-3 aux tirs au but contre l’Ouganda (1-1 temps réglementaire). Il a hérité d’un face à face à haut risque contre l’Italie qui a poinçonné son billet pour les quarts en battant l’Ouzbékistan par 3 buts à 2.