Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid avant le déplacement à Athènes

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid doit composer avec de nouveaux forfaits en défense lors de son déplacement à Athènes pour affronter l’Olympiakos, mercredi, à l’occasion de la 5e journée de la Ligue des Champions.

Dean Huijsen, victime d’une surcharge musculaire, rejoint Thibaut Courtois à l’infirmerie, alors que Xabi Alonso ne récupère pas Antonio Rüdiger, ce qui limite le secteur défensif madrilène à un seul défenseur central opérationnel, Raúl Asencio.

Revenu dimanche à la compétition à Elche après une blessure musculaire, Huijsen, touché à la cuisse gauche, n’a pas pu terminer l’entraînement de mardi et reste incertain pour le match de Liga prévu dimanche contre Gérone.

La seule note positive pour le Real Madrid réside dans le retour d’Aurélien Tchouaméni, complètement remis d’une lésion au muscle semi-tendineux de la jambe gauche, et susceptible d’être repositionné en défense centrale face aux absences de Huijsen, Éder Militao et Rüdiger.

Le club madrilène se rend ainsi en Grèce avec une arrière-garde fortement diminuée, privé de Carvajal, Huijsen, Militao et Rüdiger, et seulement cinq défenseurs convoqués, dont trois latéraux gauches: Álvaro Carreras, Fran García et Ferland Mendy.

Aucun joueur de la réserve n’a été inclus dans le secteur défensif, tandis que les deux nouveautés de la liste concernent les gardiens Fran González et Javi Navarro.

S.L.