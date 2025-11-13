Fayçal Fajr vers le Raja ? Une vidéo enflamme la Toile

A la Une

Fayçal Fajr a enflammé les supporters du Raja de Casablanca en laissant entrevoir une possible arrivée chez les Verts.

Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, l’ancien milieu des Lions de l’Atlas s’est directement adressé aux supporters du club casablancais. “Le transfert ne s’est pas fait cet été, mais on verra en janvier. Dima Raja”, a-t-il lancé.

Une phrase qui a immédiatement suscité l’enthousiasme des supporters, nombreux à exprimer leur souhait de voir le joueur rejoindre l’équipe dès le prochain mercato hivernal.

Actuellement sous contrat avec Al-Jubail Club, pensionnaire de la deuxième division saoudienne, Fayçal Fajr n’a jamais caché son attachement au Raja, son club de cœur, et ne ferme pas la porte à une expérience en Botola sous les couleurs de l’équipe casablancaise.

N.M.