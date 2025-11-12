Abderrazak Hamdallah sur les tablettes du Raja ? Le vrai du faux

A la Une

Des rumeurs ont évoqué récemment un possible transfert de Abderrazak Hamdallah vers le Raja de Casablanca, affirmant que le club vert serait en négociations avancées avec l’attaquant marocain.

Contactée par Le Site info, une source proche du club a démenti catégoriquement ces informations, précisant qu’aucune discussion n’a été engagée avec le joueur d’Al-Shabab.

«Le Raja dispose déjà d’une liste de cibles prioritaires pour le prochain mercato hivernal. Hamdallah n’en fait pas partie, et ce pour des raisons à la fois techniques et économiques», explique-t-on.

Le club travaille en effet en étroite coordination avec son entraîneur David Fadlou et le directeur sportif Sébastien Soummacal afin de sélectionner des profils adaptés aux besoins de l’équipe.

M.A. (avec NM.)