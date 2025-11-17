Raja : Youssef Bellamari sur le départ

Le Raja de Casablanca entame une phase de renouvellement à l’approche du prochain mercato hivernal, que ce soit au niveau des nouvelles recrues ou des départs envisagés.

Selon plusieurs médias, Youssef Bellamari souhaite explorer de nouveaux horizons et pourrait quitter le club dès cet hiver.

D’après une source contactée par Le Site info, Bellamari a effectivement reçu plusieurs offres intéressantes, précisant que son intention de tenter une aventure hors de la Botola serait de plus en plus affirmée.

La même source souligne que le joueur refuse toujours de prolonger son contrat depuis l’été dernier. Une situation qui ouvre la porte à un départ lors du mercato actuel, puisque son bail court jusqu’en 2026.

M.A.