CAN 2025 : Achraf Hakimi et Nayef Aguerd mènent une course contre la montre

Achraf Hakimi et Nayef Aguerd ont fait appel à une institution médicale espagnole afin de soigner les blessures dont ils souffrent, respectivement avec le PSG et l’OM.

La fondation espagnole Innova a publié des photos des deux joueurs marocains dans son centre médical situé à Murcie, où ils suivent des séances de soins intensifs en vue d’être prêts pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Selon les informations de Le Site Info Sport, ce centre est considéré comme l’un des meilleurs au monde dans le domaine de la santé sportive. Son programme repose principalement sur la rééducation, la prévention et l’accompagnement des athlètes afin d’éviter les blessures. Il propose également des protocoles de réadaptation avancés permettant de retrouver mobilité et puissance musculaire.

Le directeur du centre, Dr Víctor Salinas, supervise personnellement le traitement des deux joueurs. Référence mondiale en physiologie et médecine du sport, il a collaboré avec plusieurs clubs de renom et des athlètes issus de disciplines variées.

Hakimi et Aguerd multiplient ainsi les efforts pour retrouver les terrains avant le coup d’envoi de la CAN prévue au Maroc à partir du 21 décembre. Hakimi souffre d’une entorse sévère à la cheville, tandis qu’Aguerd est en plein traitement contre une pubalgie.

A.I