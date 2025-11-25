AS FAR-Al Ahly : la billetterie est ouverte (PHOTO)

L’AS FAR a annoncé lundi le lancement de la vente des billets pour la rencontre qui l’opposera à Al Ahly, dans le cadre de la 2ᵉ journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

La billetterie a été ouverte via la plateforme Webook, avec une grille tarifaire structurée comme suit :

Catégories 2 et 3 : 50 DH

Catégorie 1 : 150 DH

Hospitalité : 300 DH

VIP : 500 DH

VVIP : 1.000 DH

Loge VIP (8 personnes) : 8.000 DH

Loge VIP (12 personnes) : 10.000 DH

Le club invite les supporters à réserver rapidement leurs places en raison de l’affluence attendue pour cette affiche de prestige prévue le vendredi 28 novembre à partie de 20 heures, au stade Moulay El Hassan de Rabat.

Rappelons que l’AS FAR s’est inclinée face aux Tanzaniens de Young Africans sur le score de 1 but à 0, en match de la 1ère journée du Groupe B de la Ligue des champions de la CAF, disputé samedi à Zanzibar.

L’unique but des locaux a été inscrit par Prince Dube à la 58ème minute.

H.M.