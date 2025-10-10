Mondial U20: Mohamed Ouahbi s’exprime après la victoire du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur de la sélection marocaine des moins de 20 ans, Mohamed Ouahbi, a affirmé, vendredi à Rancagua, que les Lionceaux de l’Atlas, qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la catégorie après leur victoire face à la Corée (2-1), ont fait preuve d’un « effort et d’une générosité qui nous permettent de croire encore en nos chances ».

« L’intelligence, l’effort et la générosité de nos joueurs depuis le début de la compétition nous ouvrent les portes de l’espoir pour aller loin dans ce Mondial », a souligné Ouahbi dans une déclaration à la presse à l’issue de la rencontre face aux Coréens.

« Les joueurs ont démontré, dès le coup d’envoi, une volonté ferme de se qualifier et ont su gérer les moments difficiles du match », a observé le coach national, précisant que « nous nous attendions à une rencontre difficile face à une équipe coréenne dotée de grandes qualités, notamment dans les contre-attaques et les transitions rapides ».

« En première période, nous avons bien défendu, mais après la pause, nous avons laissé beaucoup d’espaces à l’adversaire, qui a multiplié les centres dans la surface », a-t-il reconnu, ajoutant que « la combativité et l’intelligence des joueurs ont permis à l’équipe de bien gérer le score ».

Concernant le prochain tour contre les États-Unis, Ouahbi a indiqué qu’il s’agira d’un « match difficile face à une bonne équipe ».

« Le groupe est déjà concentré sur la suite, et notre objectif demeure d’aller le plus loin possible dans ce tournoi », a-t-il conclu.

La rencontre Maroc–États-Unis aura lieu dimanche à 21h00 (GMT+1) au stade El Teniente à Rancagua.

