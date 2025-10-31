Ismail Baouf dans le viseur de plusieurs clubs néerlandais et italiens

Le défenseur marocain Ismaïl Baouf a tapé dans l’œil de plusieurs clubs néerlandais et italiens, après ses prestations exceptionnelles lors de la Coupe du monde U20, où il a largement contribué au sacre historique des Lionceaux de l’Atlas.

Selon plusieurs médias sportifs, le joueur du SC Cambuur Leeuwarden, évoluant en deuxième division néerlandaise, figurerait sur les radars de formations prestigieuses telles que l’Ajax Amsterdam, le PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam et AZ Alkmaar.

En Italie, Bologne suivrait également de près le jeune défenseur, apprécié pour sa polyvalence, capable d’évoluer aussi bien en charnière centrale qu’au poste de latéral droit.

Formé d’abord à Charleroi en 2016, Baouf a ensuite rejoint Anderlecht en 2022, où il a porté les couleurs de l’équipe U18 et de la réserve, avant de rejoindre le championnat néerlandais l’été dernier.

