Yassir Zabiri sur les tablettes du FC Barcelone ?

Le FC Barcelone s’intéresse à l’international marocain Yassir Zabiri, auteur d’un parcours remarquable lors de la Coupe du monde U20, remportée par les Lionceaux de l’Atlas après leur victoire en finale contre l’Argentine.

Selon Africa Foot, le club catalan souhaite recruter Zabiri, actuellement joueur du Famalicão (Portugal), après son éclatante performance durant le Mondial des jeunes, où il a terminé meilleur buteur avec cinq réalisations, sans compter les buts qu’il a provoqués mais attribués contre leur camp à des défenseurs adverses.

La même source indique que la direction du Barça s’apprête à entamer des négociations avec le club portugais afin de faire venir le jeune attaquant marocain en Catalogne. Zabiri aurait impressionné les recruteurs blaugranas par sa capacité de finition, sa mobilité sur le terrain et sa rapidité de décision.

Toujours selon Africa Foot, Benfica s’est également positionné sur le dossier, et une vive concurrence entre plusieurs clubs européens est attendue lors du prochain mercato estival pour s’attacher les services du jeune talent.

Zabiri s’était illustré lors de la finale contre l’Argentine, provoquant un coup franc dangereux qu’il a lui-même transformé pour ouvrir le score, avant d’être décisif sur le deuxième but marocain, permettant ainsi aux Lionceaux d’écrire une page historique du football national et de remporter le titre mondial.

Formé à l’Académie Mohammed VI, Yasser Zabiri a ensuite rejoint l’Ittihad Touarga, qui a cédé ses droits au Famalicão portugais. Ce dernier pourrait réaliser une plus-value importante en cas de transfert, la valeur marchande du joueur ayant fortement augmenté après ses performances exceptionnelles.