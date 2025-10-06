Sport

Mondial U20: découvrez les affiches des huitièmes

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)6 octobre 2025 - 11:43
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les affiches des huitièmes de finale du Mondial des moins de 20 ans de football qui se tient au Chili (heure en GMT+1):

Mardi 7 octobre

20h30: Ukraine-Espagne (Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso)

Mercredi 8 octobre

00h00: Chili-Mexique (Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso) 20h30: Argentine-Nigeria (Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago)

20h30: Colombie-Afrique du Sud (Estadio Fiscal, Talca)

Jeudi 9 octobre 20h30: États-Unis-Italie (Estadio El Teniente, Rancagua)

00H00: Paraguay-Norvège (Estadio Fiscal, Talca)

00h00: Japon-France (Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago)

Vendredi 10 octobre 00h00: Maroc-Corée du Sud (Estadio El Teniente, Rancagua).

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)6 octobre 2025 - 11:43


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page