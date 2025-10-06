Sport
Mondial U20: découvrez les affiches des huitièmes
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les affiches des huitièmes de finale du Mondial des moins de 20 ans de football qui se tient au Chili (heure en GMT+1):
Mardi 7 octobre
20h30: Ukraine-Espagne (Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso)
Mercredi 8 octobre
00h00: Chili-Mexique (Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso) 20h30: Argentine-Nigeria (Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago)
20h30: Colombie-Afrique du Sud (Estadio Fiscal, Talca)
Jeudi 9 octobre 20h30: États-Unis-Italie (Estadio El Teniente, Rancagua)
00H00: Paraguay-Norvège (Estadio Fiscal, Talca)
00h00: Japon-France (Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago)
Vendredi 10 octobre 00h00: Maroc-Corée du Sud (Estadio El Teniente, Rancagua).
S.L.