Azam-Wydad: où et quand voir le match ? (Coupe de la CAF)

Ce vendredi, le Wydad de Casablanca aborde la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football, avec l’ambition de confirmer sa bonne entrée en lice et conforter sa situation pour aller loin dans leur parcours continental.

Auréolé par sa victoire sur le club kényan de Nairobi United (3-0), en première journée (groupe B), le WAC aura à cœur la cadence en défiant les Tanzaniens d’Azam à Zanzibar, afin de consolider sa place de leader du groupe. Mais la mission des Rouges ne sera pas de tout repos devant des Tanzaniens qui chercheront à mettre à profit l’avantage de jouer à domicile pour réaliser un résultat positif.

Loin d’être un match ordinaire, cette rencontre, qui sera conduite par l’arbitre tunisien Sadek Salmi, représente une étape cruciale dans la parcours du club casablancais, en quête de retour en force sur la scène africaine, ce qui passe nécessairement par la récolte du maximum de points avant la fenêtre internationale coïncidant avec la coupe arabe et la CAN-2025.

Le coup d’envoie de la rencontre sera donné à 17 heures. Elle sera retransmise sur beIN Sports Mena 5.

