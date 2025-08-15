La valeur marchante d’Achraf Hakimi s’envole

Achraf Hakimi a réalisé une saison exceptionnelle avec le PSG, en remportant la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe, tout en atteignant la finale du Mondial des clubs, en plus de ses statistiques individuelles remarquables.

Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande d’Achraf Hakimi s’élève désormais à 80 millions d’euros, selon la dernière mise à jour.

Ce chiffre est sans précédent pour un joueur marocain et représente la valeur la plus élevée de la carrière du défenseur.

N.M.