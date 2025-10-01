Genoa brise le silence après les rumeurs sur Hakim Ziyech

Luca Russo, le porte-parole de Genoa CFC, a démenti ce mercredi les rumeurs faisant état d’un intérêt du club italien pour Hakim Ziyech,

Contacté par Le Site info sport, Russo a indiqué que ces allégations sont totalement infondées. «Hakim Ziyech n’est pas dans nos plans actuellement», a-t-il tranché.

Récemment, le site italien Chiamarsi Bomber avait rapporté que Genoa envisageait de recruter l’international marocain et assuré qu’un tel recrutement offrirait au club non seulement de la qualité technique, mais aussi une expérience internationale pour atteindre ses obectifs.

À noter que Ziyech, dont la valeur marchande est estimée à environ 4,5 millions d’euros, a récemment été associé à l’Ajax Amsterdam et au PSV Eindhoven, sans qu’aucune décision n’ait encore été prise quant à sa prochaine destination.

N.M.