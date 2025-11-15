Transfert de Rayhi : le Wydad fixe ses conditions

Le Wydad Casablanca a fixé ses conditions pour laisser partir son attaquant et meilleur buteur de la saison dernière, Mohamed Rayhi, lors du prochain mercato hivernal.

Selon les informations du Siteinfo, le président du Wydad, Hicham Aït Mana, a discuté du sujet avec le conseiller technique Adil Hermach et l’entraîneur Mohamed Amine Benhachem. La décision de se séparer du joueur ne sera prise que sous certaines conditions.

Rayhi suscite l’intérêt d’un club émirati, et le Wydad n’est pas opposé à la vente de son contrat, à condition de recevoir une offre financière satisfaisante et de trouver un remplaçant adéquat, possédant au minimum les mêmes qualités que le joueur.

L’attaquant a perdu sa place de titulaire cette saison après l’arrivée de Nordin Amrabat, mais aussi après le retour en forme de Walid Nassi et les performances remarquables du Sud-Africain Themba Lorch.

Rayhi avait déjà été sollicité l’été dernier par un club saoudien et un autre émirati, mais le Wydad avait insisté pour le conserver en raison de sa participation à la Coupe du monde des clubs.