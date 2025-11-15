PSG : Hakimi poursuit sa rééducation après sa grave blessure (PHOTOS)

Achraf Hakimi, star de l’équipe nationale marocaine et du Paris Saint-Germain, a publié ce samedi des photos sur son compte officiel Instagram.

Il apparaît en pleine phase de rééducation après une grave entorse à la cheville gauche. Cette blessure pourrait compromettre sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations, prévue en décembre prochain au Maroc, si sa période de récupération s’avère trop longue.

Hakimi avait contracté cette blessure lors du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en Ligue des Champions.