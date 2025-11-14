Mondial U17 : Ouazane sauve le Maroc à la 89e minute (1-1), place aux penalties

Le Maroc a arraché une égalisation salvatrice face aux États-Unis changeant ainsi le destin de ce match.

Menés depuis la première période, les Lions de l’Atlas ont poussé sans relâche jusqu’à être enfin récompensés à la 89e minute : Abdellah Ouazane s’est faufilé dans la surface, a surgit pour inscrire le but du 1-1 et relancer totalement la rencontre. Le stade a explosé, galvanisé par cette réaction héroïque. Tout reste désormais ouvert dans cette séance de penaltys.