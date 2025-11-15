Mondial U17 : les résultats complets des seizièmes de finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Ci-après les résultats complets des 16es de finale de la Coupe du monde U17 de football, qui se joue au Qatar (3-27 novembre). Les équipes précédées de (+) se sont qualifiées au prochain tour.

– Vendredi 14 novembre :

Zambie – (+) Mali 1 – 3

(+) Portugal – Belgique 2 – 1

(+) Suisse – Egypte 3 – 1

(+) France – Colombie 2 – 0

Argentine – (+) Mexique 2 – 2 (4 – 5 t.a.b)

(+) Irlande – Canada 1 – 1 (9 – 8 t.a.b)

Etats-Unis – (+) Maroc 1 – 1 (3 – 4 t.a.b)

(+) Brésil – Paraguay 0 – 0 (5 – 4 t.a.b)

– Samedi 15 novembre :

Sénégal – (+) Ouganda 0 – 1

Corée – (+) Angleterre 0 – 2

(+) Italie – Tchéquie 2 – 0

(+) Japon – Afrique du Sud 3 – 0

Allemagne – (+) Burkina Faso 0 – 1

Venezuela – (+) RDP Corée 1 – 2

(+) Autriche – Tunisie 2 – 0

Croatie – (+) Ouzbékistan 1 – 1 (3 – 4 t.a.b).