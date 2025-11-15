Mondial U17 : les résultats complets des seizièmes de finale
Ci-après les résultats complets des 16es de finale de la Coupe du monde U17 de football, qui se joue au Qatar (3-27 novembre). Les équipes précédées de (+) se sont qualifiées au prochain tour.
– Vendredi 14 novembre :
Zambie – (+) Mali 1 – 3
(+) Portugal – Belgique 2 – 1
(+) Suisse – Egypte 3 – 1
(+) France – Colombie 2 – 0
Argentine – (+) Mexique 2 – 2 (4 – 5 t.a.b)
(+) Irlande – Canada 1 – 1 (9 – 8 t.a.b)
Etats-Unis – (+) Maroc 1 – 1 (3 – 4 t.a.b)
(+) Brésil – Paraguay 0 – 0 (5 – 4 t.a.b)
– Samedi 15 novembre :
Sénégal – (+) Ouganda 0 – 1
Corée – (+) Angleterre 0 – 2
(+) Italie – Tchéquie 2 – 0
(+) Japon – Afrique du Sud 3 – 0
Allemagne – (+) Burkina Faso 0 – 1
Venezuela – (+) RDP Corée 1 – 2
(+) Autriche – Tunisie 2 – 0
Croatie – (+) Ouzbékistan 1 – 1 (3 – 4 t.a.b).