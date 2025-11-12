Alerte météo au Maroc: fortes pluies et rafales de vent à partir de ce mercredi, les villes concernées

Par LeSiteinfo avec MAP

Des rafales de vent localement fortes avec chasse-poussières ainsi que des averses orageuses par endroits et rafales de vent sous orages sont attendues, de mercredi à jeudi, dans plusieurs Provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des rafales de vent avec chasse-poussières (70/90 km) sont prévues de mercredi à 15H au jeudi à 23H dans les Provinces de Boulemane, Guercif, Taourirt, Jerada, Figuig, Oujda-Angad, Berkane, Nador, Midelt et Sefrou, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Ces rafales de vent sont également prévues jeudi, de 06H à 23H dans les Provinces de Rehamna, El Jadida, Safi, Sidi Bennour, Youssoufia, Chichaoua, Essaouira, Mohammedia, Marrakech, Casablanca, Mediouna, Nouaceur, Rabat, Salé, Skhirate-Temara, Benslimane, Berrechid, Settat, Khouribga et Khemisset.

De même, des averses orageuses par endroits et rafales de vent sous orages sont prévues, de mercredi à 21H à jeudi à 21H dans les Provinces de Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Al Haouz, Chichaoua et Essaouira.

S.L.