Météo au Maroc: les villes où il va pleuvoir

La Direction générale de la météorologie a annoncé que le temps au Maroc connaîtra, en ce début de semaine, un climat globalement stable, marquée par peu de changements lundi et mardi, avec la formation de nuages bas la nuit et en matinée le long des côtes atlantiques.

Selon la même source, des rafales de vent modérées à parfois fortes sont attendues sur certaines zones côtières et les reliefs du centre, tandis que le temps restera clair à peu nuageux sur le reste du pays.

Les températures maximales varieront entre 30 et 35 °C dans les régions de Sous, du Sud-Est et du Nord-Est, et entre 15 et 20 °C sur les hauteurs et le Rif, avec un temps plus doux ailleurs.

Pour la journée de mercredi, la stabilité persistera en journée, avant un ciel devenant nuageux en soirée et dans la nuit sur les côtes nord, accompagné de bancs de brume et de nuages bas sur les côtes atlantiques et les plaines de Rahmna, ainsi que de vents relativement forts sur l’Atlas et l’Est du pays.

À partir de jeudi et durant la journée de vendredi, un changement notable des conditions météorologiques est attendu en raison de l’approche d’une dépression atlantique. Le ciel sera alors largement nuageux sur le nord et le centre du pays, avec des pluies éparses sur les plaines atlantiques et les reliefs de l’Atlas.

De fortes rafales de vent souffleront sur l’Atlas, les plaines du centre, l’Est et les provinces du Sud, parfois accompagnées de tempêtes de sable locales. Enfin, une baisse progressive des températures est prévu sur l’ensemble du territoire, notamment en fin de semaine, où le temps deviendra instable sur le nord du Royaume.

Les villes où il va pleuvoir cette semaine sont Rabat, Salé, Kénitra, Moulay Bouselham, Fès, Meknès, Assilah, Larache, Tanger, Tétouan, Khouribga, Agadir, Essaouira, Midelt et Taroudant.

H.M.