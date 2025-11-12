Casablanca : plusieurs Chinois interpellés à Ain Sebaâ (VIDEO)

Dans la nuit de mardi à mercredi, les autorités de Casablanca ont effectué une descente dans une usine clandestine à Ain Sebaâ, spécialisée dans la fabrication illégale de nouilles chinoises, dans des conditions ne respectant aucune norme sanitaire.

Selon les images recueillies par Le Site Info, l’opération a été menée après que la police a reçu des informations faisant état d’un entrepôt secret aménagé à l’intérieur d’une villa du quartier, où l’activité se déroulait en totale illégalité.

Sur place, les autorités ont saisi plusieurs machines artisanales utilisées pour la production, ainsi que d’importantes quantités de matières premières périmées. Six ressortissants chinois présents dans la villa ont été interpellés et placés en garde à vue, dans le cadre de l’enquête ouverte pour déterminer l’ampleur et les ramifications de cette activité frauduleuse.

K.Z.