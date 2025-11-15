Lions de l’Atlas : Yassine Bounou bat un record historique

L’équipe nationale marocaine a conservé sa cage inviolée pendant huit matchs consécutifs, après sa victoire 1-0 contre le Mozambique, vendredi soir, lors d’une rencontre amicale disputée au Grand Stade de Tanger.

Le gardien Yassine Bounou n’a encaissé aucun but durant 720 minutes, soit depuis le match face au Niger, joué en mars dernier au stade d’Honneur d’Oujda, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, et remporté par les Lions de l’Atlas sur le score de 2-1.

Aucun but n’a été inscrit contre le Maroc lors du match contre la Tanzanie à Oujda en mars, ni durant les rencontres amicales face à la Tunisie et au Bénin, disputées à Fès en juin.

La série positive de Bounou s’est poursuivie lors des matchs suivants contre le Niger à Rabat, puis face à la Zambie, au Bahreïn, au Congo et au Mozambique.

En plus d’avoir gardé sa cage inviolée durant huit matchs d’affilée, l’équipe nationale marocaine a signé hier soir sa dix-septième victoire consécutive, un record mondial, dépassant ainsi les séries détenues auparavant par l’Allemagne et l’Espagne (15 matchs).