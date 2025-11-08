Pourquoi le prix du poulet a reculé au Maroc

Les prix du poulet ont enregistré, ce samedi matin, une légère baisse à Casablanca et ses environs. Le coût du kilo est désormais de 15 dirhams, une nouvelle qui n’a pas manqué de soulager les consommateurs.

Contacté par Le Site info, Khalid Rabti, responsable de la communication à la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, a indiqué que les prix de la volaille sur les marchés marocains ont enregistré ces dernières semaines une diminution considérable, due à plusieurs facteurs ayant contribué à la baisse des niveaux de vente.

Selon lui, ce recul s’explique principalement par une offre abondante face à une demande en net repli, ainsi que par la baisse des prix des viandes rouges, qui a réduit la pression sur la viande blanche.

Rabti a également souligné que l’amélioration des conditions climatiques a favorisé la stabilité du cycle de production, permettant ainsi d’augmenter les volumes de volaille disponibles sur le marché.

K.Z. (avec N.M.)